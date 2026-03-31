Инфляция: Саратовец напал на таксиста из-за высокой стоимости поездки

Спор о цене такси в Татищеве обернулся уголовным делом для 43-летнего пассажира.

Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством после конфликта с водителем такси. Инцидент произошёл в Татищеве, куда мужчина приехал в гости.

По данным регионального ГУ МВД, пассажир вместе с бывшей супругой отдыхал в местном кафе. После застолья пара вызвала такси. Когда машина подъехала, 43-летний мужчина остался недоволен озвученной стоимостью поездки.

Вместо того чтобы урегулировать разногласия мирно, он схватил 52-летнего водителя за шею. Испугавшись за свою жизнь, таксист остановил автомобиль и вызвал полицию.

В отношении агрессивного пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Фигурант отпущен под обязательство о явке.

Алиса Эай