Кредитная должница из Саратова перевела 433 тысячи рублей на чужой криптокошелек

Саратовчанка лишилась 433 тысяч рублей, поверив в «работу мечты» в мессенджере.

В Саратове 27-летняя горожанка стала очередной жертвой дистанционных мошенников, лишившись крупной суммы. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

26 марта девушка наткнулась в мессенджере на заманчивую вакансию менеджера интернет-магазина. После общения с «представителем фирмы» она прошла регистрацию на стороннем сайте через банковское приложение. Когда на её виртуальном счету появились средства, «работодатель» сообщил, что их можно вывести, но для этого необходимо «задекларировать все имеющиеся деньги».

Доверившись советам, потерпевшая сняла средства с кредитных карт и перевела их на криптокошелёк. В итоге она лишилась 433 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведётся расследование. Сотрудники МВД в очередной раз призывают граждан не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Алиса Эай