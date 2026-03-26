Инфляция в саратовском регионе за год обогнала средний показатель по России

Годовая инфляция в Саратовской области хоть и замедлилась, но остается выше среднероссийской.

В феврале годовая инфляция в России составила 5,91%, причем рост цен замедлился в 80 из 85 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В Саратовской области показатель достиг 6,11%, что ниже январского уровня (6,55%). Заметнее всего снизилась продовольственная инфляция — с 5,11% до 4,54%. Инфляция на непродовольственные товары сократилась с 5,31% до 5,15%, в сфере платных услуг — с 11,05% до 10,5%.

Большинство регионов Приволжского федерального округа, включая Саратовскую область, сохраняют инфляцию выше общероссийской. Исключение составили Нижегородская область (5,57%) и Мордовия (5,07%). Самый высокий показатель в ПФО зафиксирован в Самарской области — 7,6%.

Ольга Сергеева