Саратовский театральный коллектив стал лауреатом всероссийского конкурса «Моя игра»

В Перми прошел финал X Всероссийского конкурса молодежных и школьных театров «Моя игра», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Конкурс ежегодно объединяет детские и молодежные театральные коллективы со всей страны.

Саратовскую область на конкурсе представил образцовый коллектив Театр юного драматического творчества «Молодая гвардия» Дворца творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова. Спектакль «Смерть и воин» по мотивам поэмы А.Т. Твардовского получил высокую оценку жюри и зрителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.

По итогам конкурса коллектив стал лауреатом II степени в старшей возрастной категории. Особо значимой наградой стал специальный приз от Союза театральных деятелей РФ — кубок, подписанный лично председателем СТД РФ Владимиром Машковым. Также спектакль отмечен специальным дипломом «За художественное решение».

Актер Прохор Иняткин удостоен специального диплома «За исполнение роли Василия Теркина». Кроме того, спектакль получил диплом I степени по мнению жюри прессы и диплом III степени по мнению молодежного совета при Министерстве культуры Пермского края.

