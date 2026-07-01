Иномарка в Саратове подбила «пятнадцатую» и отправила ее водителя в больницу

Вечером 30 июня в городе Ртищево Саратовской области произошло столкновение двух автомобилей.

В результате — один человек пострадал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария случилась в 18:17 напротив дома № 62 по улице 50 лет Октября. Там столкнулись «ВАЗ-2115», за рулём которого находился 51-летний мужчина, и иномарка Honda под управлением 46-летнего водителя.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сергеева