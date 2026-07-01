Руки, которые лечат: Про массаж и добрые дела — в новом выпуске программы «Здоровый разговор»

Гость новой программы на радио «КП в Саратове» — Елена Данилина — основатель спа-салона «Марракеш SPA», клуба предпринимателей «Красивый бизнес» и партнёр благотворительного фонда «Всегда рядом».

В программе обсудим, как объединить в себе таланты массажиста, косметолога и успешного предпринимателя.

Узнаем, что тело «говорит» в первые минуты сеанса и как понять, что напряжение уходит. Поговорим о главном плюсе массажа лица, который не заменит ни одна инъекция, а также о том, как бьюти-услуги становятся поддержкой для женщин в трудной ситуации. Елена поделится философией бережной красоты и расскажет, как создать пространство, куда хочется возвращаться.

Слушайте сегодня в 14:03 на 90.6 FM.

Запись эфира будет доступна на странице ВК.