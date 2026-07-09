Иномарку любителя пьяного вождения передали для нужд СВО

В Ивантеевском районе пьяного водителя лишили свободы и конфисковали у него машину.

У 32-летнего нарушителя изъяли автомобиль. Инспекторы ДПС остановили ВАЗ, буксировавший «Лифан» на тросе. Водитель иномарки был пьян — медэкспертиза это подтвердила. Он также оказался лишён прав и имел непогашенную судимость за аналогичное нарушение.

Суд приговорил его к 6 месяцам колонии и постановил конфисковать машину в доход государства. После вступления приговора в силу автомобиль передали в Росимущество, а оттуда — на нужды СВО.

Ольга Сергеева