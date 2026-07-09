Саратовские школьники сохраняют право на льготный проезд летом

Школьные транспортные карты в Саратовской области продолжают действовать летом.

Министерство труда и соцзащиты Саратовской области разъяснило: в летние каникулы транспортная карта для школьников сохраняет действие. Ведомство получило около 157 обращений в июне через системы «Инцидент-менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе» — большинство касались именно этой темы.

Главное условие — сохранение статуса ученика. Для подтверждения льготы при проезде необходимо иметь соответствующий документ. Дети из многодетных семей могут использовать QR-код из цифрового удостоверения в мессенджере «МАКС».

Среди других популярных вопросов — меры поддержки участников СВО и их семей, компенсация за ЖКУ, а также качество соцуслуг. По всем обращениям даны подробные консультации.

Ольга Сергеева