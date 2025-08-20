Иностранный рабочий похитил золотое кольцо во время ремонта в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело о краже из квартиры на улице Романтиков.

По данным ГУ МВД региона, 24-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотого кольца стоимостью пять тысяч рублей. Как выяснилось, в период с июня по август в помещении проводился ремонт, и ключи находились у одного из рабочих. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 32-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, проживающий в Базарно-Карабулакском районе.

Злоумышленник продал похищенное кольцо в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.