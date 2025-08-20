С 18 апреля на территории лесного фонда Саратовской области введен особый противопожарный режим, который накладывает ряд ограничений на жителей области, например, запрещено разводить костры или устраивать мусорки, заезжать на транспорте на территорию лесного фонда, кроме дорог общего пользования, сжигать траву и другое.

Сотрудники министерство природных ресурсов и экологии области проводят патрулирование лесного фонда для охраны лесов от пожаров. В работе лесные инспекторы используют технику, закупленную в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»: автомобили «Нива» с видеорегистраторами, моторные лодки, квадрокоптеры и фотоловушки.

«С начала сезона уже проведено 7 313 патрулирований лесов, из них 203 совместно с сотрудниками МВД; 18 ревизий определения состояния лесов; объявлено 124 предостережения; осуществлено 22 выездных обследований; проведено 125 консультирований граждан», — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Нарушители противопожарного режима в лесах наложат штрафы. По данным на 20 августа всего с начала текущего года составлено 27 административных протоколов по ст. 8.32. КоАП РФ на граждан за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах на общую сумму 980 тысяч рублей.

Защита лесов от пожара, а также их сохранение и восстановление является одной из главных задач реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане должны звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8 800–100–94–00, или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490–516».