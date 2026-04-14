Инспекторы Саратовской области зарегистрировали свыше 200 нарушений правил охоты

За две недели до закрытия сезона саратовские инспекторы поймали более 120 охотников-нарушителей

Охота на водоплавающую и боровую дичь в северной зоне региона завершится 13 апреля. С момента открытия 21 марта проверяющие и полиция провели свыше 300 рейдов и выявили более 120 нарушений. Всего с начала года состоялось около 1 000 проверок, зафиксировано свыше 200 случаев несоблюдения правил.

Только за минувшие выходные обнаружено 13 нарушителей — в основном на севере региона. Чаще всего охотники использовали запрещенные электронные манки для приманки гусей.

Глава отдела госконтроля Владимир Чернышкин отмечает: активность браконьеров падает, но расслабляться рано. Впереди — две недели охоты на селезня с живой подсадной уткой.

Ольга Сергеева