Саратовская финансовая компания-кооператив попала в список «черных кредиторов»

В Саратове обнаружен первый в 2026 году «черный кредитор»: кооператив на Волжской попал в черный список ЦБ.

Банк России зафиксировал на территории Саратовской области первую нелегальную финансовую структуру с начала 2026 года. Жертвами недобросовестных займодавцев могут стать жители областного центра, обратившиеся в офис на улице Волжской.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, признаки нелегальной деятельности выявлены в работе ООО «Кредитный потребительский кооператив „Мои финансы“». Организация, базирующаяся в доме № 28 по ул. Волжской, официально внесена ЦБ РФ в так называемый «черный список» (раздел «черные кредиторы»).

Главная опасность подобных контор — полная бесконтрольность. «Мои финансы» могут устанавливать любые, даже грабительские проценты по займам, а главное — регулятор бессилен защитить права клиентов в случае конфликта, так как деятельность таких игроков не регулируется законом.

В Центробанке заверили, что уже начали процедуру блокировки интернет-ресурсов компании и передали данные в правоохранительные органы для пресечения незаконной деятельности.

Статистика тревожит: ранее на территории региона было обнаружено 35 организаций-двойников, маскировавшихся под легальные финансовые учреждения.

Ольга Сергеева