Инвестиции в кадры: «Т Плюс» создает альянс с образовательными учреждениями для развития энергетики региона

Саратовский филиал «Т Плюс» и пять ключевых учебных заведений среднего профессионального образования области заключили соглашения о создании Объединения «Энергия будущего».

В альянс вошли: Саратовский областной химико-технологический техникум, Саратовский техникум отраслевых технологий, Энгельсский промышленно-экономический колледж, Балаковский политехнический техникум и Финансово-технологический колледж. Это сотрудничество призвано привлечь молодых специалистов и внести существенный вклад в развитие кадрового потенциала компании и региона в целом.

В рамках соглашения будет реализован комплексный подход к подготовке кадров, включающий:

разработку и реализацию образовательных программ с привлечением экспертов «Т Плюс»;

создание современных специализированных аудиторий и лабораторий;

формирование пространств для всестороннего развития обучающихся (общественных, творческих, спортивных);

организацию практической подготовки студентов на производственных объектах компании;

проведение стажировок преподавателей учебных заведений в «Т Плюс».

Ярким примером такого взаимодействия стало открытие в 2024 году именной аудитории «Т Плюс» в Вавиловском университете. В 2025 году эта аудитория была модернизирована с использованием современного дизайна и оборудования при поддержке энергокомпании.

«Создание Объединения «Энергия будущего» — это стратегический шаг, направленный на обеспечение энергетической отрасли региона высококвалифицированными кадрами. Мы уверены, что совместные усилия позволят нам готовить специалистов, полностью соответствующих современным требованиям и специфике работы компании, и тем самым способствовать развитию отечественной энергетики», — подчеркнул Андрей Гусятников, директор Саратовского филиала «Т Плюс».

«Т Плюс» последовательно развивает партнерские отношения с ВУЗами и СУЗамирегиона, делая акцент на подготовке квалифицированных кадров для энергетической отрасли. Компания не только обеспечивает надежное теплоснабжение, но и инвестирует в будущее, помогая студентам получить практические навыки, успешно пройти практику, написать дипломную работу под руководством опытных наставников и начать перспективную карьеру.