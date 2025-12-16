Бусаргин: На рассмотрение в облдуму направлены поправки в бюджет

На рассмотрение в областную думу направлены поправки в региональный бюджет. Значительная их часть связана с корректировками в рамках завершения года, однако проектом также предусмотрены несколько других важных решений.

Часть первая — транспорт:

— 37,7 млн рублей — дополнительная поддержка Саратова, которую оказывает регион в рамках реализации модели брутто-контрактов на самых востребованных автобусных маршрутах. Из областного бюджета компенсируется 30% расходов;

— более 200 млн рублей с учетом следующего года — на работу маршрута № 78, который соединяет наши крупные медицинские центры: онкоцентр, инфекционную больницу и противотуберкулезный диспансер;

— 291 млн рублей — на продолжение работы дублирующих маршрутов, запущенных на время реконструкции трамвайного маршрута № 3. Стоимость проезда на них составляет 10 рублей;

— 177 млн рублей — на компенсацию за перевозку льготных категорий граждан на пригородном железнодорожном транспорте.