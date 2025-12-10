Инвестиции в промышленность Саратовской области выросли почти на четверть

Хорошую динамику (+3,7%) по росту индекса демонстрирует обрабатывающий сектор региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, растет в том числе производство машин и оборудования, химических веществ и химических продуктов, текстильных изделий.

По кругу предприятий промышленного комплекса зафиксирован значительный рост по инвестициям в основной капитал. За 9 месяцев сумма вложений выросла на 24,5% и составила 64 млрд рублей. В 2025 году уже реализовано несколько крупных инвестпроектов:

Балаковский филиал АО «Апатит» — строительство и перевооружение производственной системы (13,7 млрд рублей);

АО «Салаватстекло Волга» — модернизация линии листового стекла (5,9 млрд рублей);

АО «Металлургический Завод Балаково» — строительство известкового цеха, ООО «Экоцинк» — открытие производства оксида цинка (общая сумма — 6,45 млрд рублей);

ООО «ТН-Шинглас Саратов» — запуск завода по производству мягкой кровельной битумной черепицы и фасадной плитки (1,26 млрд рублей).

«Система поддержки промышленного комплекса должна работать на постоянной основе, охватывать все возможные направления, быть понятной и доступной. Отдельный вопрос — кадры. Ключевое значение здесь имеет продвижение регионального механизма для молодых специалистов. Говорю о единовременных выплатах при трудоустройстве на предприятия до 450 тысяч рублей в зависимости о образования. Только с начала этого года такую стимулирующую материальную помощь получили 133 человека. Напомню, что с 1 января 2026 года получить выплату смогут и молодые специалисты, имеющие среднее профессиональное образование и работающие по профессиям «Слесарь механосборочных работ» и «Оператора станков с числовым программным управлением», — отметил губернатор Роман Бусаргин на встрече с профильным зампредом-министром Михаилом Торгашиным.

Подготовила Ольга Сергеева