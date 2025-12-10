Главврач саратовского онкодиспансера Мейлах уволился через год

В Саратове освобожден от должности главный врач областного онкологического диспансера Борис Мейлах.

Соответствующее решение принято «по соглашению сторон», сообщает региональное министерство здравоохранения.

Обязанности руководителя медучреждения временно будет исполнять заместитель главного врача Светлана Аверьянова. Мейлах возглавил диспансер в декабре 2024 года.

Ранее, в январе 2025 года, в адрес главврача поступили анонимные жалобы от сотрудников на оскорбительное поведение и спорные управленческие решения. Сообщалось о возможном уходе более 20 человек, однако в минздраве уточнили, что покинул учреждение только управленческий персонал. Проведенная ведомством проверка не выявила существенных нарушений.

Ольга Сергеева