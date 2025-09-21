Инженерные коммуникации восстановлены в 2 многоквартирных домах в Саратове, пострадавших от БПЛА

В двух многоквартирных домах Саратова, пострадавших от атаки БПЛА, восстановлены коммуникации тепло- и газоснабжения.

Об этом сообщила администрация Заводского района.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки в домах были частично выбиты окна, пострадала женщина и несколько автомобилей. Для жителей, которые смогут вернуться в свои квартиры в субботу, развернут пункт временного размещения и круглосуточная горячая линия.

Управляющая компания организует уборку осколков стекла. До полного восстановления оконных блоков в домах будет дежурить полиция.

Наталья Мерайеф