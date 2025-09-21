В Саратове почти за 60 млн продают завод по производству упаковочных мешков для цемента

На сайте объявлений выставлен на продажу завод по производству упаковочных мешков для стройматериалов в Саратове.

Объект расположен по адресу: Ново-Астраханское шоссе, 80, стр. 4. Стоимость предприятия составляет 59,9 млн рублей.

Основная продукция завода — упаковка для цемента. Производственная площадь составляет 950 кв. м. В оснащение входят автоматизированные линии проклейки, вырубки и перфорации, транспортеры. На территории есть парковка и зона для погрузочно-разгрузочных работ. Управление возможно дистанционно.

По данным продавца, ежемесячная прибыль предприятия достигает почти 1,5 млн рублей. Завод работает более 11 лет, имеет широкую клиентскую базу и штат из 15 сотрудников.

Ольга Сергеева