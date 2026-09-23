ИП обязали через суд снести навес и табло с дома напротив вокзала Саратова

В Саратове бизнесмена обязали снести незаконную пристройку с фасада пятиэтажки на Аткарской.

Арбитражный суд Саратовской области обязал индивидуального предпринимателя убрать конструкции с фасада дома №66А по улице Аткарской.

Как сообщает пресс-служба суда, бизнесмен, владеющий двумя нежилыми помещениями в этом доме, установил навес с опорами и электронное табло, не согласовав работы с городским комитетом по архитектуре.

Собственнику предложили демонтировать конструкции добровольно, но он отказался, после чего чиновники подали иск. Арбитраж встал на их сторону и обязал гражданина снести пристройку за 30 дней. В случае неисполнения с него взыщут неустойку — по 5 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Решение обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

Ольга Сергеева