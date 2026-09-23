Саратовские ветеринары помогли волнистому попугаю Аркаше после нападения кота

В Саратовской области ветеринары спасли волнистого попугайчика.

Хозяйка пернатого обратилась в Озинскую ветстанцию: по её словам, ночью кот, живущий с птицей в одной квартире, пробрался к клетке и через прутья травмировал Аркаше глаз. Раньше питомец не был замечен в подобном поведении.

Ветеринар оказал помощь, назначил лечение и антисептические обработки. Хозяевам напомнили, что при совместном содержании кошек и птиц любые контакты должны быть исключены.

«Даже небольшая царапина от кошки смертельно опасна для птицы из-за бактерий на когтях и в слюне. Без срочной помощи птица может погибнуть за сутки», — пояснили в управлении ветеринарии регионального правительства.

Ольга Сергеева