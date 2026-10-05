Ипотечные выдачи в России выросли на 60% в сентябре

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре объём выдачи ипотечных кредитов в стране составил около 600 млрд рублей — это на 60% больше, чем в августе, и на 50% больше, чем годом ранее.

Такой результат стал максимальным с начала 2026 года.

Аналитики банка связывают рост с ожидаемым изменением параметров семейной ипотеки с 1 октября. На фоне этого ожидания спрос на ипотеку вырос, а доля семейной ипотеки в общем объёме выдач, по оценке банка, достигла около 64%.

Сентябрь стал самым сильным месяцем для ипотечного рынка с июня 2024 года, если не считать декабрь 2025 года, когда общий объём продаж достиг 800 млрд рублей. С начала года совокупный объём ипотечных выдач в России, по расчётам экспертов банка, превысил 3,5 трлн рублей — это на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что выдачи по семейной ипотеке в сентябре выросли вдвое по сравнению с августом, примерно до 385 млрд рублей, превысив июньский показатель на треть и январский пик в 325 млрд рублей. По его словам, этот результат госпрограммы, вероятно, станет максимумом года, после чего рынок немного сбавит обороты.