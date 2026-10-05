Саратовцам назвали телефоны «горячих линий» по запуску отопления

В Саратовской области заработали горячие линии по отоплению: куда звонить, если в доме холодно.

С наступлением отопительного сезона жители Саратовской области получили возможность оперативно решать проблемы с теплоснабжением — в регионе запущены специальные горячие линии. Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ области.

«Для решения вопросов, связанных с отопительным сезоном, во всех муниципалитетах Саратовской области работают телефоны „горячей линии“», — подчеркнули в ведомстве.

На региональном уровне звонки принимает само министерство. Связаться с сотрудниками можно по номеру 8 (8452) 74-00-47.

Для помощи на местах созданы единые дежурно-диспетчерские службы. В Саратове операторы принимают заявки по телефону 8 (8452) 659-659.

Жители Энгельсского района могут связаться с дежурными по номерам 8 (8453) 56-71-29 или 8 (8453) 56-82-26.

В Балакове действуют контакты 8 (8453) 39-00-14 и 39-00-34.

Если вашего населённого пункта нет в этом перечне, полный список актуальных номеров размещён на официальном сайте министерства.

Ольга Сергеева