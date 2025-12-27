Исаев: Более 2000 незаконных объектов убрали с улиц Саратова в 2025 году

Подвели итоги работы по освобождению муниципальной земли от незаконных строений.

Весь год этим вопросом занималась специальная комиссия, созданная по поручению губернатора области Романа Бусаргина.

Позиция муниципалитета в этом вопросе принципиальна: незаконные конструкции, которые портят архитектурный облик города или стоят на инженерных коммуникациях, подлежат безусловному демонтажу.

Законность этих действий подтверждена судами различных инстанций.

Всего за год демонтировано 2065 объектов, размещенных с нарушениями:

— 1565 незаконно установленных металлических гаражей;

— 291 торговый павильон и ларек;

— 209 рекламных щитов и вывесок.

Это освобожденные территории, которые теперь можно использовать с пользой для жителей: для благоустройства, создания парковочных мест или просто для того, чтобы вернуть городскому пространству опрятный и просторный вид.

Благодарю специалистов профильных комиссий за эту работу. В следующем году работа будет продолжена.