Исаев: Более 2000 незаконных объектов убрали с улиц Саратова в 2025 году

Подвели итоги работы по освобождению муниципальной земли от незаконных строений.
Весь год этим вопросом занималась специальная комиссия, созданная по поручению губернатора области Романа Бусаргина.
Позиция муниципалитета в этом вопросе принципиальна: незаконные конструкции, которые портят архитектурный облик города или стоят на инженерных коммуникациях, подлежат безусловному демонтажу.
Законность этих действий подтверждена судами различных инстанций.
Всего за год демонтировано 2065 объектов, размещенных с нарушениями:
— 1565 незаконно установленных металлических гаражей;
— 291 торговый павильон и ларек;
— 209 рекламных щитов и вывесок.
Это освобожденные территории, которые теперь можно использовать с пользой для жителей: для благоустройства, создания парковочных мест или просто для того, чтобы вернуть городскому пространству опрятный и просторный вид.
Благодарю специалистов профильных комиссий за эту работу. В следующем году работа будет продолжена.