Роман Бусаргин: Поздравляю спасателей с профессиональным праздником!

Сегодня в России отмечается День спасателя. Эта профессия пользуется исключительным уважением и прочно ассоциируется с такими важными качествами, как мужество, смелость и искреннее неравнодушие.

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов МЧС России и других ведомств.

В нашем регионе есть свое отдельное формирование – Служба спасения Саратовской области, созданная 28 лет назад. Тогда в штате было всего 35 человек. Сегодня это мощная, технически оснащенная структура из 317 человек. В ее рядах работают кинологи и водолазы, взрывотехники и газоспасатели, медики и специалисты по ликвидации экологических угроз.

Каждый, неоднократно рискуя своей жизнью, спасал чужие. За этот год специалистами спасено 996 человек. Они первыми пришли на помощь людям, попавшим в снежные заносы на трассах региона, ликвидировали последствия атаки беспилотников, выезжали в ЛНР и ДНР для помощи пострадавшим и участвовали в других аварийно-спасательных работах.

За мужество, ответственное отношение к службе и высокую самоотдачу в самых непростых и порой экстремальных условиях вручил заслуженные награды нашим спасателям, а также работникам ОГУ «Безопасный регион».

Максим Буконин — начальник поисково-спасательного подразделения Мобильного аварийно-спасательного формирования по поисково-спасательным работам особой сложности ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Валерий Чернышев — водитель специальных машин — спасатель мобильной службы тяжёлой техники ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Азат Шамионов — начальник центра прогнозирования чрезвычайных ситуаций ОГУ «Безопасный регион».

Тимофей Попов — спасатель Энгельсского аварийно-спасательного формирования ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Павел Тарновский — начальник поисково-спасательного подразделения мобильного аварийно-спасательного формирования по поисково-спасательным работам особой сложности ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Никита Мухин — заместитель начальника ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Игорь Лушин — начальник Энгельсского аварийно-спасательного формирования ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Валерий Горбунов — начальник Балаковского аварийно-спасательного формирования ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Роман Скиртач — водитель специальных машин-спасатель Марксовского аварийно-спасательного формирования ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Идрис Расулев — спасатель Марксовского аварийно-спасательного формирования ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Наталья Коноплёва — главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов центра обработки вызовов системы 112 ОГУ «Безопасный регион».

Гульмира Керешева — ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов центра обработки вызовов системы 112 ОГУ «Безопасный регион».

Спасибо всем, кто выбрал этот ответственный путь, за верность долгу, выдержку и преданность своему делу. Отдельные слова благодарности — ветеранам службы, чей опыт и традиции служат прочной основой для подготовки новых поколений спасателей.

Пусть в вашей работе будет как можно меньше тревожных сигналов, каждый рабочий день завершается благополучно, а дома вас всегда ждут с любовью и гордостью. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и спокойствия.