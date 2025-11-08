Исаев: Для жителей повреждённого БПЛА дома работает штаб

На базе администрации Заводского района по поручению губернатора Романа Бусаргина организована работа штаба, куда жители пострадавшего дома могут обратиться по всем вопросам.

Также на базе штаба работает круглосуточная горячая линия. Телефон: +7 952 190-07-87.

Районной администрацией уже проводит обход квартир вместе с профильными специалистами, чтобы оценить ущерб и в ближайшее время организовать работу по замене разбитых окон. Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета.

Кроме того, привлечены независимые эксперты для оценки ущерба по автомобилям. Владельцам также будет оказана помощь.