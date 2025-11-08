Максим Леонов: Об отходах, не относящихся к ТБО

От жителей поступает много вопросов касательно адресов и контактов частных предприятий, принимающих крупногабаритные и растительные отходы, порубочные остатки, отработанные автомобильные покрышки и другие виды отходов, не относящиеся к ТБО.

Считаю правильным, чтобы комитет по ЖКХ и МКУ «Городское хозяйство» взяли на себя организацию на территории города специализированных муниципальных площадок, куда горожане и дачники смогут централизованно сдавать указанные виды отходов, которые в дальнейшем будут надлежащим образом утилизированы.

Обсудили с коллегами возможные зоны для размещения подобных пунктов приема и их потенциальные параметры, рассмотрели примеры других городов. Для каждой площадки необходимы земельные участки порядка десяти соток земли, по нормам предполагается устройство твердого покрытия и ограждения. На месте должны дежурить сотрудники нашего учреждения.

Специалисты комитета ЖКХ рекомендуют размещение подобных площадок в направлениях, где присутствуют садовые товарищества, это минимизирует выброс мусора дачниками на контейнерные площадки для ТБО на въезде в город.

Другим важным вопросом является организация небольших площадок для временного размещения растительных отходов. Руководителю комитета ЖКХ поставил задачу определить в каждом микрорайоне наиболее проблемные места, особенно это касается частного сектора. В перспективе необходимо организовать централизованный сбор порубочных остатков и растительных отходов, которые затем будут вывозиться специализированной техникой для переработки.

В ближайшее время запланировали выездное мероприятие для осмотра потенциальных мест площадок, оценки их расположения и доступности для жителей.