Исаев: Главы районов несут прямую ответственность за порядок у школ

Накануне нового учебного года, в ходе объезда территории Октябрьского района, на нескольких участках, ведущих к школам, были выявлены изливы.

Разливы воды на тротуарах и дорогах создают препятствия и угрожают безопасности детей, которые уже завтра, 1 сентября, отправятся на торжественные линейки.

Ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность, так как беспрепятственный и безопасный доступ к образовательным учреждениям в День знаний должен быть безусловным приоритетом. Праздничное настроение школьников и их родителей не должно быть омрачено коммунальными проблемами.

В связи с недопустимостью подобной ситуации на месте одного из изливов главе администрации Октябрьского района Дмитрию Чубукову указано на необходимость незамедлительного принятия мер. Вне зависимости от того, кто является ответственным за содержание коммуникаций — ресурсоснабжающая или управляющая организация, — районная власть обязана вставать на защиту интересов жителей и обеспечить оперативное устранение аварий.

Необходимо в кратчайшие сроки мобилизовать все ответственные службы для ликвидации изливов и приведения в порядок территорий, прилегающих к школам.

Дети должны пойти в школу в атмосфере праздника, а не преодолевать полосы препятствий. Контроль за устранением нарушений должен быть взят на личный контроль руководством района, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем и не омрачали важные для горожан события.