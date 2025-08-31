В Кировском районе продолжается строительство крупного канализационного коллектора

Место проведения работ на участке между улицами Депутатской и Технической в Саратове 31 августа посетил глава города Михаил Исаев.

​Напомним, общая протяжённость канализационного коллектора составляет 1400 метров, диаметр трубы – 1000 мм. Подрядчик подошел к завершающей стадии, работы значительно осложняются высокой плотностью подземных коммуникаций. Ориентировочный срок завершения – конец сентября.

— Сейчас из-за работ перекрыты некоторые полосы, что создает неудобства для движения автомобилей. Проговорили, чтобы максимально ускорить часть работ и сократить занимаемую площадь. Это позволит в ближайшие дни сместить ограждения и расширить проезжую часть для движения в сторону центра города. ​Подрядной организации поставлена задача обеспечить необходимое количество рабочих на объекте и ускорить темпы для своевременного завершения строительства с сохранением качества, — написал в своем ТГ-канале Исаев.