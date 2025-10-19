Исаев: К теплу подключены все школы, сады и вузы Саратова

Провел заседание оперативного штаба по вхождению города в отопительный сезон.

На сегодняшнее утро теплоноситель подан в 723 объекта социальной сферы и 4058 многоквартирных домов. Полностью подключены все школы, детские сады, училища и ВУЗы.

Главы районных администраций, их заместители и комитет ЖКХ продолжают объезды тепловых пунктов, котельных, домов и соцобъектов.

Необходимо держать на контроле все работы по регулировке на внутридомовых сетях.

Всем руководителям поставлена задача завершить подключение оставшихся многоквартирных домов. Все ответственные лица остаются на рабочих местах до полного запуска тепла во все объекты.