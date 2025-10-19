Угроза атаки украинских беспилотников объявлена в Саратовской области 19 октября

В воскресенье 19 сентября в Саратовской области было объявлено экстренное предупреждение о возможном применении беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.

Информация была распространена через официальное приложение МЧС России.

Согласно сообщению, на территории региона возможно включение сирен, сигнализирующих об опасности. Оповещение «Внимание всем!» связано с риском воздушной атаки.

Жителей Саратова призвали сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры безопасности.

Между тем, губернатор области Роман Бусаргин не размещал соответствующей информации на своих страницах в социальных сетях.

Ранее, в ночные часы, в целях безопасности была приостановлена работа аэропорта Гагарин в Саратове. Отметим, что в настоящее время саратовская воздушная гавань работает в обычном режиме.

Наталья Мерайеф