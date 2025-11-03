Исаев: Необходимо качественное зимнее содержание парков и скверов

МБУ «Садово‑Парковое» и районным службам по благоустройству поставлена задача обеспечить качественное зимнее содержание парков и скверов.

Первоочередная задача — пересмотреть уборку общественных пространств таким образом, чтобы завершать первый проход и очистку основных аллей и входных групп к 7 утра. Для уборки широких дорожек необходимо использовать средства малой механизации, в то время как на узких тропах будут работать ручные бригады.

Особое внимание уделить противогололёдной обработке. Допускается использовать только те противогололёдные материалы (ПГМ), которые не разрушают покрытия общественных пространств.

При их распределении необходимо соблюдать защитные разрывы у приствольных кругов деревьев и вблизи детских площадок. Уборку парков и скверов вести таким образом, чтобы не допускать механическое повреждение зелёных насаждений.

Зимой парки и скверы должны оставаться ухоженными и комфортными для отдыха — на том же уровне, что и летом.