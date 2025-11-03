Ко Дню народного единства проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новый видеоролик из серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».

В этот раз зрителей ждет известная песня Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана – «Гляжу в озёра синие». Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проекта «ДНК России».

Премьера нового видеоклипа состоится 3 ноября. В его съемках приняли участие наши земляки — мульти-инструменталист Алексей Живайкин и вокалистка Полина Балякина, которая исполнила свою партию на фоне храма иконы Божией Матери Утоли моя печали.

«Эта композиция – яркий образ нашей великой культуры и природного наследия Приволжья. В ней представлены богатство природы, исторические памятники и живописные уголки, отражающие душу России. Музыкальное путешествие по регионам Приволжского федерального округа вдохновляет и объединяет зрителя и наполняет сердце гордостью за Родину. Это такое напоминание о силе единства, дружбе и богатстве культуры, которые делают нашу страну особенной и неповторимой», – прокомментировал Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

В новой интерпретации легендарная песня «Гляжу в озёра синие» стала не просто композицией, а настоящим символом русской души. Съемка клипа проходила в четырнадцати регионах Приволжского федерального округа.

Видеоролик будет доступен на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в «ВКонтакте», на сайте полномочного представителя http://pfo.gov.ru/, а также трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.

Ранее, 29 октября, состоялась премьера первого видеоклипа проекта «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» на песню «Течет река Волга».