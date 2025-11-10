Исаев: О ходе строительства путепровода по Сокурскому тракту

Провёл рабочее совещание на строительной площадке путепровода по Сокурскому тракту.

Перед муниципалитетом стоит важнейшая задача – реализовать этот проект путепровода с подходами протяженностью 1160 м качественно и в срок.

Путепровод по Сокурскому тракту очень востребован. Здесь расположен важнейший транспортный узел, соединяющий Ленинский и Гагаринский районы. Все, кто пользуется данной дорогой, прекрасно знают, какие трудности и заторы возникают при пересечении железнодорожного переезда.

Обсудили с подрядчиком ход работ. В настоящее время на объекте завершаются подготовительные мероприятия, ведется прокладка футляров для коммуникаций (газа и воды) под железнодорожными путями, проведены испытания свай под будущие опоры. На текущей неделе запланировано начало следующего важного этапа – переустройства сетей газоснабжения и водоотведения.

Как ранее указал муниципалитету спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, масштабные работы подобного рода должны иметь четкий график, определяющий этапы и сроки с учетом всех возможных рисков.

Председателю комитета дорожного хозяйства Андрею Бондареву поставлена задача держать на личном контроле соблюдение графика и оперативно решать все возникающие вопросы для недопущения срывов.

Сроки работ не меняются. Необходимо использовать все ресурсы и наращивать темпы, чтобы завершить объект в установленный планом период – в 2026 году. Будем контролировать реализацию проекта в еженедельном режиме.