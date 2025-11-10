Саратовская агломерация признана самой низкопродуктивной и малочисленной в России

Саратовская агломерация заняла последнее место в рейтинге валовой городской продукции (ВГП) среди 17 крупнейших агломераций России.

Согласно исследованию Института экономики города, объем ВГП составил 889 млрд рублей (0,4% от общероссийского ВВП) — наименьший показатель в стране.

За 15 лет наблюдений вклад агломерации в ВВП России оказался минимальным (2,2%). Среднемесячная зарплата (66,2 тыс. рублей) также стала самой низкой среди всех анализируемых агломераций, несмотря на прирост в 57% за период исследования.

Численность населения составила 1,27 млн человек, что соответствует предпоследнему месту в рейтинге.