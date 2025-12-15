Исаев: В Саратове завершат обучение 60 новых экскурсоводов

В 2025 году в Саратове завершат обучение 60 новых экскурсоводов

Принял участие в открытии 2-го Городского форума экскурсоводов.

Мероприятие прошло сегодня на площадке нового корпуса Центра им. Столыпина.

Экскурсоводы не просто рассказывают факты, они являются главными проводниками смыслов.

Город постоянно меняется, обновляются общественные пространства, появляются новые парки, скверы, памятники, но именно гид становится связующим звеном между «камнем» и человеком.

От того, с какой эмоцией и глубиной будет подана история наших улиц, зависит впечатление гостей и, что не менее важно, любовь самих саратовцев к родному городу.

Сейчас есть запрос на эту профессию со стороны жителей. Интерес к краеведению растет, и статистика городской «Школы экскурсоводов» это подтверждает:

— С 2023 года обучение прошли уже 70 человек.

— В 2025 году обучается 60 человек. Причем набор закрылся всего за один день.

Такую активность необходимо поддерживать системно. Центр работает над получением образовательной лицензии.

Муниципалитет будет оказывать всю необходимую поддержку и содействие в этом вопросе. Профессиональная подготовка гидов — это, в свою очередь, часть развития имиджа города как экскурсионного центра.

Экскурсоводов нужно не только объединять на таких форумах, но и постоянно обучать, развивать их навыки и помогать с реализацией авторских проектов.

Будем работать над этим вместе.