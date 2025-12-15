Власти Энгельсского района с понедельника запретили выходить на лед водоемов

В Энгельсском районе вводят запрет на выход и выезд на лед.

Соответствующее постановление с 15 декабря подписал глава района Максим Леонов.

Ограничение будет действовать в два периода: с 15 декабря по 11 января и с 5 по 31 марта 2026 года. Запрет распространяется на все водные объекты района и касается как пешеходов, так и транспорта, за исключением движения по официально оборудованным ледовым переправам.

Как пояснил Леонов, эта мера направлена на предотвращение несчастных случаев. Нарушителям в период действия запрета грозит административный штраф в размере 2000 рублей.

Ольга Сергеева