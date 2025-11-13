Исаев: В пострадавшем от атаки БПЛА доме меняют окна

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина провел встречу с жителями, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА 8 ноября.

Обсудили все имеющиеся вопросы по поводу содержания домов. Все обращения по поводу выплат профильный заместитель и администрация района держат на контроле.

Особое внимание уделили восстановлению остекления. Работы по монтажу окон уже начаты. График их монтажа согласовывается с жителями индивидуально, чтобы работы проводились в удобное для них время.

Районной администрации поручено быть на постоянной связи с гражданами по всем возникающим вопросам, оперативно предпринимать необходимые меры.