Роман Бусаргин: О развитии Ровенского района

С жителями Ровенского района сегодня пообщались по вопросу развития территории.

Люди обозначили направления, на которых нужно сконцентрироваться в первоочередном порядке. Детально обсудили механизмы по их решению.

Здравоохранение:

В следующем году на территории района будут работать мобильные медицинские центры, где все желающие смогут пройти комплексные медобследования.

Будем прорабатывать вопросы, связанные с предоставлением медикам жилья. Укомплектованность кадрами местной больницы находится на среднеобластном уровне. Однако некоторые вопросы всё же требуют внимания. По отдельным узким специалистам потребность будем закрывать за счёт организации выездных приемов врачей из областного центра. Это временное решение. В дальнейшем ожидается, что в больницу будут трудоустроены врачи из числа обучающихся по целевым направлениям студентов. Сейчас образование в СГМУ получают 18 целевиков.

Относительно материально-технической базы больницы принят ряд решений по ее дальнейшей модернизации.

Транспорт:

Были обращения, в том числе в социальных сетях, по развитию маршрутной сети на территории райцентра. Будет детально проработан вопрос по транспортному сообщению внутри посёлка. Подвижной состав имеется, но есть недостаток по водителям. В решении этого вопроса в первую очередь должна проявлять участие муниципальная власть. Для оперативности к этому подключится и заместитель профильного министра.

Рассмотрели вопрос об организации доставки детей из сёл на занятия в обновлённый ФОК. Администрация района проанализирует эту ситуацию, чтобы выработать соответствующее решение.

Дороги:

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году район получил более 270 млн рублей на развитие дорожной сети. За счёт этого финансирования отремонтировали более 17 км. Ещё около 7 км привели в порядок в рамках выделенной из областного бюджета субсидии.

Отдельно проговорили по дальнейшему развитию дорожной инфраструктуры в районе. В частности дороги «Ровное — Луговское — Мирное». В порядок необходимо привести более 30 км километров. На это потребуется значительное финансирование. Разработана вся необходимая для проведения ремонта документация, работаем над тем, чтобы включить объект на участие в профильной госпрограмме.

Социальная сфера:

Будут выделены средства из регионального бюджета на дальнейшее развитие материально технической базы местной школы. Это решение станет дополнением к проведенному в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» капитальному ремонту. Кроме того, в учреждении будут развивать дополнительное образование за счёт открытия кружков и секций.

В рамках региональных программ на территории Ровенского района отремонтировали 4 образовательных учреждения, спортивный зал в школе поселка Владимирский, закупили дополнительное для музея боевой славы в школе села Кочетное, провели ремонт дома культуры в селе Луговское.