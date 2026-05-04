Исследование: Саратовцы смогут получать более 200 тысяч рублей в месяц через 11,5 лет

Аналитики подсчитали, когда жители Саратова начнут получать от 200 тысяч рублей в месяц.

75% саратовцев смогут зарабатывать 200 тысяч рублей и более только через 11,5 лет. Таковы данные свежего исследования РИА Рейтинги, с которыми 4 мая ознакомилось интернет-издание «Новости Саратова».

По темпам роста зарплат Саратовская область заняла лишь 45-е место в России. Половина населения региона достигнет планки в 200 тысяч через 8,9 года, четверть — через 6,3 года.

Добавим, что по данным Росстата, среднемесячная зарплата в Саратовской области на начало 2026 года составляет 68,5 тысячи рублей, а медианная — около 52 тысяч рублей.

Для сравнения: жителям Ямала и Чукотки ждать заветной суммы осталось меньше двух лет, а вот в республиках Северного Кавказа — более 22 лет.

Ольга Сергеева