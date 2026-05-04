Саратовский регоператор объявляет о старте акции «На грядку – без пени»

Саратовский филиал компании «Ситиматик» проводит акцию для садоводческих товариществ и гаражных кооперативов «На грядку – без пени».

Акция стартовала 1 мая и продлится до 30 июня 2026 года.

В рамках мероприятия СНТ и ГСК могут избежать оплаты начисленных пени, а после подведения итогов — получить ценные призы. Чтобы принять участие в акции, товариществам необходимо оплатить сумму основного долга (без учета начисленных пени) либо заключить соглашение о рассрочке, а также подключить личный кабинет юридического лица. Он находится на сайте https://64.citymatic.ru/ в разделе «Юрлицам». Все участники акции должны иметь подписанный с саратовским регоператором договор на услугу по обращению с ТКО. Однако не исключается возможность участия тех товариществ, которые заключат договор за время действия акции.

Предложение не распространяется на СНТ и ГСК, чья задолженность уже подтверждена судебным решением.

Победители акции получат ценные призы и будут выбраны с помощью генератора случайных чисел по одному в каждой группе участников: отдельно среди СНТ и отдельно среди ГСК. Определение победителей будет проводиться в присутствии комиссии с приглашением случайного потребителя, обратившегося в офис саратовского регоператора в день подведения итогов.

Получить подробную информацию о порядке участия в акции «На грядку без пени» можно на официальном сайте Саратовского филиала в разделе «Документы» https://64.citymatic.ru/documents, а также в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.