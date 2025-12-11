Итоги года: в Саратове отремонтировано почти 100 км дорог

В историческом парке «Россия моя история» глава Саратова Михаил Исаев подводит итоги года.

Мэр рассказал о реализации масштабных работ по благоустройству городской дорожной сети. В течение года было отремонтировано 227 участков дорог общей протяженностью почти 100 км. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Новости Саратова» с места событий.

Работа велась по нескольким ключевым направлениям. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина, обновлены крупные городские магистрали на 14 участках. На средства транспортного налога приведено в нормативное состояние 140 объектов улично-дорожной сети. Особое внимание уделялось дорогам в Гагаринском районе — там отремонтировано более 70 участков.

Городская администрация уделяет особое внимание контролю качества выполненных работ и устранению возникших недостатков в рамках гарантийных обязательств. Для этого создана межведомственная комиссия на базе комитетов муниципального контроля и дорожного хозяйства, которая системно инспектирует объекты, находящиеся на гарантии. По итогам работы комиссии подрядными организациями уже приведено в нормативное состояние более 180 объектов.

Подготовила Ольга Сергеева