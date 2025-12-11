В Саратове проводится цифровая инвентаризация зеленого фонда

В Саратове активно обновляют парки, скверы и фонтаны.

Об этом в рамках поведения итогов года 11 декабря рассказал глава областного Михаил Исаев. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены парк «Солнечный», скверы на проспекте 50 лет Октября и Ильинская площадь с реконструированным фонтаном.

Особое внимание уделяется восстановлению городских фонтанов: отремонтированы фонтан на бульваре Мюфке и «Рыбка», на следующий год планируется проект по фонтану «Глобус».

Для ухода за зелёными насаждениями создано МБУ «Садово-парковое», введена должность профильного заместителя и определены ответственные в районах. Приживаемость растений выросла до 95%, расширен ассортимент саженцев.

Кроме того, начата работа по цифровой инвентаризации зеленого фонда, что позволит отслеживать состояние растений и планировать уход на основе данных. Система автополива уже обустроена на 40 объектах, а научный подход и цифровизация станут стандартом всех крупных объектов города, — сообщает спецкор интернет-издания «Новости Саратова» с места событий.

Подготовила Ольга Сергеева