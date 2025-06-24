Итоги ПМЭФ-2025: Саратовская область привлекла инвестиции на 118 млрд рублей

24 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подвел итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

На форуме были подписаны соглашения, направленные на реализацию инвестиционных проектов и развитие экономики региона.

По словам главы региона, потенциальные инвестиции составят более 118 млрд рублей, что позволит создать свыше 1,3 тысяч новых рабочих мест.

Для сравнения, в 2024 году сумма соглашений составила 82,2 млрд рублей, а в 2023 году — 50 млрд рублей.