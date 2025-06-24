ПАО «Т Плюс» и Правительство Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс в ходе рабочей поездки в Саратов встретился с губернатором области Романом Бусаргиным. Руководители обсудили стратегию компании по улучшению системы теплоснабжения в городах присутствия в регионе и подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону.

«Т Плюс» продолжает модернизацию теплосетевой инфраструктуры и энергообъектов Саратова, Энгельса и Балакова. В соответствии с инвестиционной и ремонтной программами до начала отопительного сезона компания планирует заменить 22 км теплотрасс различного диаметра, а также провести капитальный ремонт и модернизацию 92 единиц основного оборудования теплоэлектроцентралей.

По итогам встречи Павел Сниккарс и Роман Бусаргин подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и регионом по подготовке к отопсезону. Энергетики и региональные власти синхронизируют ремонт теплотрасс с работами в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и совместно разработают и реализуют дополнительные меры по модернизации и развитию систем теплоснабжения. Также стороны договорились о партнерских отношениях по всему спектру вопросов.