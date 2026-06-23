«Из 5 заправок работает только одна»: что происходит с бензином в Саратовской области

Наш корреспондент проанализировал ситуацию на рынке бензина в Саратове

…Дорога домой после рабочего дня неожиданно превратилась в наглядную иллюстрацию топливного ажиотажа, который в последние дни охватил Саратовскую область.

На участке протяженностью около 6 километров около пяти автозаправочных станций. Однако принимать автомобили продолжала лишь одна из них. Остальные либо были закрыты, либо не отпускали топливо.

У единственной работающей АЗС выстроилась внушительная очередь: более пятнадцати автомобилей терпеливо ждали возможности заправиться. К счастью, на этом участке дороги предусмотрена дополнительная полоса движения, поэтому водители, которые не собирались вступать в борьбу за «черное золото», могли беспрепятственно продолжать путь.

Ситуация с топливом в регионе уже давно перестала быть темой отдельных жалоб автомобилистов. Очереди на заправках, сообщения о перебоях с поставками и стремительный рост цен стали одной из самых обсуждаемых тем последних дней. На некоторых АЗС стоимость бензина АИ-95 достигала 120 рублей за литр, а цена АИ-100 поднималась до 140 рублей.

Напомним, 22 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о резком увеличении спроса на бензин и дизельное топливо. По его словам, объемы отгрузок за сутки выросли примерно на 70% по сравнению со средними показателями. Такой скачок привел к временным логистическим трудностям, однако дефицита топлива в регионе, как подчеркнул глава области, нет.

Губернатор поручил профильному министерству совместно с поставщиками оперативно выстраивать дополнительные логистические маршруты, уделяя особое внимание удаленным районам области. Отдельной задачей стал контроль за ценами на автозаправочных станциях.

На фоне растущего ажиотажа власти приняли решение о введении временных ограничений. С 23 по 30 июня на территории Саратовской области для физических лиц действует лимит на отпуск бензина — не более 30 литров в один автомобиль. Как пояснили в региональном правительстве, эта мера направлена на предотвращение спекуляций и снижение искусственно созданного спроса.

Автомобилисты продолжают оценивать ситуацию по куда более простому показателю — длине очередей у заправок. И если судить по увиденному, напряжение на топливном рынке пока сохраняется.