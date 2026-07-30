Из Германии в бывший Екатериненштадт: в Маркс прибыл автопробег «Мир с Россией»

В Марксе Саратовской области встретили участников ежегодного международного автопробега «Мир с Россией».

Делегация немецкой некоммерческой организации «Дружба Глобаль» стартовала 17 июля и до 9 августа посещает Германию, Польшу и несколько российских городов, включая Тверь, Старую Рязань, Самару, Казань, Нижний Новгород и Ржев. В Марксе гости побывали на старом городском кладбище, в католическом и лютеранском соборах, а также в краеведческом музее. Они отметили бережное отношение к историческому наследию и высокий уровень межконфессионального согласия.

Выбор города не случаен: в XVIII веке по указу Екатерины II здесь возникла немецкая колония, и изначально он носил название Екатериненштадт. Иностранцев встречали замминистра внутренней региональной и муниципальной политики, представители районной администрации и активисты национально-культурной автономии немцев.

Участники автопробега выразили надежду на продолжение добрососедских отношений между народами.

Ольга Андреева