В Марксе преобразили три общественных территории

В городе Марксе Саратовской области благоустроили три общественных пространства. Новый вид получили парк Екатерины II, пешеходная зона по проспекту Ленина и территория у поликлиники № 1.

Везде обновили твёрдое покрытие, установили бортовой камень, урны и провели современное освещение.Как отметил первый замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев, в регионе в целом уже благоустроили свыше 1460 территорий — парков, скверов и бульваров. Все объекты жители выбирали сами в ходе голосования.

Это один из самых действенных инструментов, когда горожане напрямую решают, каким станет их двор или улица.

Ольга Андреева