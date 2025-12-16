Из перевернувшейся на саратовской трассе фуры госпитализировали пострадавшего дальнобойщика

На трассе в Красноармейском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Об этом информирует пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 14 декабря около 11:30 в районе села Луганское водитель 1972 года рождения, находившийся за рулём грузового автомобиля марки Sitrak, не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

Вследствие аварии мужчина-дальнобойщик с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали и причины случившегося.

Ольга Сергеева