Житель Энгельсского района попался с раками: теперь ему грозит тюремный срок

В Энгельсском районе возбуждено уголовное дело за браконьерский лов раков.

Сотрудники Приволжского линейного управления МВД России на транспорте во время патрулирования пресекли факт незаконной добычи водных биоресурсов.

В ходе рейда был задержан 43-летний житель Энгельсского района. Мужчина осуществлял ловлю раков с помощью многозаходных ловушек, использование которых законодательно запрещено. У него изъяли 48 особей раков. Подсчитанный ущерб водным биоресурсам составил 11 040 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). За совершение данного деяния виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ольга Сергеева