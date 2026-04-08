Саратов — Батуми: авиакомпания Red Wings открывает прямые рейсы из аэропорта «Гагарин»

У любителей черноморских курортов появилась новая удобная возможность для путешествий.

Авиакомпания Red Wings впервые запускает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта «Гагарин» в грузинский город Батуми. Полёты начнутся с 10 июня 2026 года и будут выполняться в течение всего летнего сезона.

Частота рейсов составит один раз в неделю. Из Саратова самолёты будут отправляться по средам в 02:45, а обратный вылет из Батуми запланирован на вторник — в 19:50 по местному времени. Общее время в пути — 2 часа 50 минут.

Авиабилеты на новое направление уже поступили в продажу.

Ольга Сергеева